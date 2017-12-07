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Свердловской молодежи заплатят за ШарташСегодня в 14:34

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Конкурсными грантами.

К проекту реконструкции Шарташского лесопарка решено привлечь молодежные организации, которые могут получить областные гранты за участие в развитии парка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соответствующее заявление сделал 7 декабря на очередном заседании регионального правительства глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. Он поручил региональному министру природных ресурсов и экологии Алексею Кузнецову выбрать директора Шарташского лесного парка на конкурсной основе и привлечь молодежь к разработке и реализации концепции развития рекреационной зоны.

Заниматься обновлением Шарташского лесопарка будет одноименное ГБУ. Заботы по его регистрации, а также разработка устава возложена на областное минприроды.

Стоит напомнить, что на базе Шарташского лесопарка решено создать рекреационно-оздоровительный кластер. До 2020 года там будет создана современная инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом, в том числе велосипедные и пешеходные дорожки протяженностью 8 километров.

В общей сложности "апгрейд" лесопарка обойдется бюджету Свердловской области в 33,3 миллиона рублей. Из этой суммы 6,4 миллиона рублей будут выделены на разработку двух проектов: благоустройства парковой зоны и памятника природы "Скалы "Шарташские каменные палатки".

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