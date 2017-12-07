Впервые.

Свердловским муниципалитетам разрешили самостоятельно выбирать приоритетные проекты развития территории, на которые можно потратить деньги из областной казны. Соответствующий проект постановления 7 декабря приняло правительство области, передает "Уралинформбюро".

Документ касается утверждения распределения иных межбюджетных трансфертов из регионального бюджета в бюджеты муниципальных образований на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории региона в 2017 году.

Победителями признаны семь проектов шести муниципальных образований, среди которых Екатеринбург, а также городские округа Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Рефтинский, Горноуральский и Кушвинский. Между собой они поделят более пяти миллионов рублей.

Средства муниципалитеты потратят на развитие допобразования - приобретение оборудования для занятий спортом, музыкой, робототехникой.

При отборе учитывалось обязательное условие – софинансирование проектов за счет средств населения, организаций и местного бюджета, сообщили агентству в департаменте инофрмполитики Среднего Урала.

Стоит отметить, что в Свердловской области внедряются механизмы инициативного бюджетирования, суть которых – участие жителей муниципалитетов в определении приоритетных направлений развития и их софинасирования.

В 2017 году конкурсный отбор в регионе был проведен впервые, его организатором стало Министерство экономики и территориального развития.