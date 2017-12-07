"Уральские авиалинии" перевезли более 7,4 миллиона человекСегодня в 17:08
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С начала года.
За 11 месяцев 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла 7 436 013 человек (+24% к показателям 2016 года). За это период было выполнено 51 360 рейсов: 30 577 - по России, 9 632 - по СНГ, 11 151 - за рубеж. Общее количество перелетов увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
В ноябре услугами "Уральских авиалиний" воспользовались 576 918 пассажиров - на четверть больше, чем в том же месяце 2016 года. Всего было выполнено 4 263 рейса, из них 2 360 - внутри страны, 1 051 - в ближнее зарубежье и 852 - в дальнее.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. За январь-ноябрь 2017 года услугами компании воспользовались 7,4 миллиона пассажиров. География полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов состоит из 43 лайнеров Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).
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