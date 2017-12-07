"Тромы" и "Беркуты" помогают энергетикам Западной СибириСегодня в 17:48
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Обеспечивать надежность работы электросетевого комплекса.
До конца 2017 года Магистральные электрические сети Западной Сибири - филиал ПАО "ФСК ЕЭС" получат 19 единиц спецтехники. Всего в парке предприятия числится 350 машин, в том числе автогидроподъемники, универсальные грузовые автомобили с кранами-манипуляторами, передвижные лаборатории ВОЛС и современные вездеходы, в которых можно жить в полевых условиях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.
Обслуживать более 12 тысяч километров линий электропередачи и 86 электроподстанций на территориях Югры, Ямала и Тюменской области помогают снегоболотоходы "Беркут" и "Тром-8" на пневматическом ходу, гусеничный вездеход "Витязь", ТТМ, ТМ "Четра", Tinger W8 и прочие.
"Одно из последних приобретений - снегоболотоход "Тром-8", который производится у нас в Сургуте. Одноприводная восьмиколесная машина адаптирована к работам в условиях низких температур. Эксплуатационные расходы вездехода в несколько раз ниже расходов на гусеничную технику", - отмечает заместитель главного инженера Центрального предприятия МЭС Западной Сибири Сергей Иванков.
Вездеходы в прямом смысле слова становятся энергетикам вторым домом. "Чтобы не тратить время на переезды персонала, переброску тяжелой техники линейные бригады ночуют прямо на трассе. В транспортных средствах созданы все условия для проживания персонала: автономные подогреватели, спальные места, кухонная зона", - рассказывает С.Иванков.
Справиться с современной техникой под силу лишь профессионалам. Продемонстрировать свое мастерство, обменяться опытом, познакомиться с новыми методами и подходами к работе механики и водители из Южного, Ямало-Ненецкого, Восточного и Центрального предприятий МЭС Западной Сибири смогли на первых соревнованиях профмастерства. В течение трех дней участники состязались в знаниях правил дорожного движения, устройстве и техническом обслуживании автомобиля, оказанию первой медицинской помощи при ДТП и практическом вождении.
Первое место в командном зачете завоевали представители Ямало-Ненецкого предприятия (Ноябрьск). Второе заняли специалисты Центрального предприятия (Сургут). На третью ступеньку пьедестала поднялась команда Южного предприятия (Тюмень).
К приходу зимы энергетики заранее скрупулезно готовят технику. "Очень большая программа у нас по этому поводу разрабатывается, ежегодно мы готовим технику к зиме, меняем масла, меняем манжеты, добавляем присадки. Вся техника проходит внеочередной технический осмотр - это большие мероприятия. У нас есть опыт работы в крайне низких условиях зимы, по прошлому году мы работали, наша спецтехника, при температурах от минус 30 до минус 50 градусов", - делится первый заместитель генерального директора - главный инженер филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири Владимир Конишевский.
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