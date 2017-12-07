С услугой Play Out.

В рамках стратегии, направленной на всестороннее развитие собственной спутниковой медиаплатформы, "Орион" запускает услугу Play Out для зарубежных телевещателей. Данный продукт призван стать одним из векторов развития B2B портфеля компании в 2018 году.

Сегодня ГК "Орион" оказывает услуги Play Out порядка 50 телеканалам в России и СНГ. Клиентами компании являются крупнейшие международные телевещатели, представленные в России, такие как Discovery, Viasat, SPI и многие другие, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Дальнейшие перспективы увеличения клиентского портфеля по данному направлению компания видит в предоставлении услуг Play Out на зарубежных рынках.

Аналитики ГК "Орион" оценивают жизнеспособный потенциал рынка в 3 000 каналов, среди которых 5% принадлежат крупным мировым холдингам, 30% - средним мейджорам, остальное приходится на нишевые телеканалам. Ядро целевой аудитории для ГК "Орион" составляют существующие тематические телеканалы (малые и средние игроки), вновь создающиеся телеканалы, а также операторы, заинтересованные в снижении производственных издержек.

Состав услуги Play Out для зарубежных телевещателей предусматривает два варианта сотрудничества:

- Полный Play Out из контента заказчика (поглощение файлов, проверка, формирование плей-листа, монтаж, работа с сеткой вещания, расширенная графика, субтитры, мониторинг, доставка до потребителя и многое другое);

- Адаптация канала под локальный рынок (создание страновой версии).

Конкурентные преимущества предложения ГК "Орион" - возможность доставки сигнала в любую точку земного шара как через спутник, так и наземным способом; возможность оптимизации расходов заказчика за счет технической поддержки спутниковой медиаплатформы "Ориона"; круглосуточный высокотехнологичный сервис без необходимости содержания собственного технического штата.

Предполагается, что в двухлетней перспективе запуск услуги на международном рынке позволит ГК "Орион" удвоить клиентский портфель по направлению Play Out.