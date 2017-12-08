Экономия чаще всего не оправдывается.

Жильцы екатеринбургского ЖК "Светлый" (застройщик ГК "ТЭН") второй год подряд с приходом зимы жалуются на покрывающиеся инеем оконные переплеты. Как оказалось, в квартирах установлен алюминиевый профиль - такие оконные конструкции гораздо дешевле, но очень "капризны" в эксплуатации.

Руководство ГК "ТЭН" пеняет на субподрядчика - "АтомПрофи+", входящее в Некоммерческое партнерство "Управление строительства "Атомстройкомплекс".

Глава отдела девелопмента ГК "ТЭН" Юрий Романович так прокомментировал ситуацию порталу Е1: "Если бы не жители "Светлого", то мы бы, наверное, сами об этом вскоре объявили. Субподрядчиком у наших генеральных подрядчиков, отвечавшим за проектирование, изготовление и монтаж оконных конструкций в "Светлом", была компания "АтомПрофи", которая входит в группу компаний "Атомстройкомплекс". И при проектировании была допущена ошибка".

На строительстве первых двух домов микрорайона Светлый работали два разных генподрядчика, однако субподрядчик "по окнам" у всех был один -"АтомПрофи+".

По словам Ю.Романовича, возможно, частично проблемные алюминиевые окна будут заменены, частично будет произведено утепление. "Параллельно будет определен размер ущерба. Договор с компанией, которая займется устранением недостатков, мы оплатим за свой счет, а с "АтомПрофи+" начнем судебное разбирательство, пока в компанию направлена претензия", - отметил он.

В компании "АтомПрофи+" от выполнения гарантийных обязательств не отказываются. Но и виноватыми себя не считают, ведь какой профиль устанавливать, выбирал именно заказчик, которого предупреждали о последствиях погони за дешевизной.

"Ситуация с ЖК "Светлый" – иллюстрация того, как в погоне за низкой ценой можно потерять в качестве. Архитектура проекта ЖК "Светлый" подразумевала применение оконных конструкций с алюминиевыми профилями. В целях экономии заказчик принял решение использовать самую дешевую систему. Со своей стороны мы предупреждали, что такая экономия не оправдается в эксплуатации. Формально применение такой серии соответствует требуемым нормам, но при условии соблюдения нормативных параметров микроклимата внутри квартир – однако в жилых помещениях их не всегда удается соблюдать. В данном случае было бы оптимальным применение более дорогой серии, но заказчик от нее отказался", - сообщили "Уралинформбюро" в "АтомПрофи+".

По словам собеседника агентства, по итогам выполнения работ с "АтомПрофи+" рассчитался только генподрядчик по первому дому. По второму дому уже другой генподрядчик - ООО "Уралснаб" - оплатил только часть стоимости, а полную оплату производить отказался.

"После судебных споров мы заключили мировое соглашение с генподрядчиком о том, что не будем иметь претензий по неполной оплате, а он взамен самостоятельно несет гарантийные обязательства по окнам. В итоге сейчас по первому дому, работы по которому полностью оплачены, "АтомПрофи+" в рамках гарантийных обязательств выполняет работы по устранению замечаний, поступающих от жильцов и генпродрядчика: ставит более дорогие резиновые уплотнители, выполняет дополнительное утепление, тем самым несет дополнительные расходы. Основная масса заявок уже закрыта, работы продолжаются в штатном режиме. По дому, где работы остались неоплаченными, устранение замечаний остается на совести генподрядчика", - отметили в компании.