В Тюменской области открыли молочно-товарный комплексСегодня в 18:07
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Один из самых крупных в России.
7 декабря 2017 года в тюменском селе Усть-Ламенка (Голышмановский район) был торжественно открыт молочно-товарный комплекс ГК "Дамате" на 4 600 голов дойного стада.
В церемонии приняли участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, директор департамента животноводства Минсельхоза РФ Харон Амерханов, председатель совета директоров ГК "Дамате" Наум Бабаев, партнеры и сотрудники холдинга.
Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого масштабного проекта.
"Это один из самых крупных и современных комплексов в России. Все технологии, имеющиеся сегодня в животноводстве, сконцентрированы на этой площадке. Поражают и объемы молока, которые здесь будут производиться. Важно, чтобы такие проекты реализовывались. Это то, к чему нужно стремиться, эталон в отрасли на данный момент. Появление такого комплекса на Тюменской земле - это решение стратегических задач, которые ставит перед нами президент России Владимир Владимирович Путин: вопросы продовольственной безопасности, обеспечение собственными, качественными и экологичными продуктами. Этот молочный комплекс соответствует всем этим направлениям",- отметил В.Якушев.
Самый главный социальный эффект от появления МТК - создание более 250 новых рабочих мест, считает губернатор. Кроме того, среди подрядчиков, участвовавших в строительстве комплекса, 80% - тюменские.
Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФХарон Амерханов подчеркнул, что в Западной Сибири впервые реализован такой масштабный проект в сфере молочного животноводства.
"Этот комплекс стал 2222, который открыт на территории России с 2008 года. Он один из самых лучших и самых крупных в нашей стране. Это событие важное не только для Тюменской области, но и всей России и нашей животноводческой отрасли", - подчеркнул он.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, строительство МТК началось в конце 2015 года. Инвестпроект стоимостью 5,6 миллиарда рублей был профинансирован за счет собственных средств ГК "Дамате", средств АО "Россельхозбанк" и вложений Danone.
В структуру комплекса входят пять больших коровников для основного стада, коровник с родильно-сухостойным отделением, корпуса для нетелей и телят, а также другие помещения. Создана вся необходимая инфраструктура, включая зону хранения кормов, запас которых рассчитан на полтора года.
Год назад начался завоз из Германии, Дании и Голландии животных голштино-фризской породы. Сейчас в стаде насчитывается 5350 голов. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн в день или 42 тысячи тонн молока в год. Надой на корову превысит 9 тысяч литров в год.
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