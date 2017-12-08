Между мэрией и свердловским УФАС.

Еще четыре автобусных маршрута до конца года могут исчезнуть с улиц Екатеринбурга. Их судьбу должны решить аукционы, которые пока идут недостаточно активно, сообщает корреспондент "Уралинформбюро", побывавший 7 декабря на заседании Общественной палаты Екатеринбурга

По словам председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игоря Федотова, речь идет о маршрутах №№ 024, 070, 05 и 052. Их должны были отменить еще до сентября, однако торги тормозятся из-за судебной тяжбы между мэрией и УФАС Свердловской области.

"Пять из шести лотов пока не разыграны. У нас по ним имеются предписания УФАС и по всем этим пяти предписаниям идут судебные процессы", — посетовал Федотов. Антимонопольщики, пояснил он, предъявляют муниципалитету целый ряд претензий, связанных с проведением конкурсных процедур.

Среди них — неверный способ проведения закупочных процедур, осуществление перевозок пассажиров и багажа по тарифам ниже установленного РЭК. Кроме того, представители УФАС считают, что мэрия не имеет права предъявлять повышенные технические требования к автобусам, находящимся в распоряжении конкурсантов.

Как признался Федотов, на аукцион допускаются те перевозчики, у которых возраст автобусов не превышает 5 (для среднегабаритных) и 7 (для крупного габаритных машин) лет. Автобусы должны быть выкрашены в зеленый цвет, и на каждом из торгуемых маршрутов должен иметься хотя бы один низкопольный автобус. Машины "малого класса" на аукционы не допускаются.

Стоит напомнить, что в 2017 году в рамках проводимой муниципалитетом транспортной реформы с дорожной карты города исчезло 8 автобусных маршрутов: 067, 063, 034, 010, 20, 81, 05а и 025.

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