Россияне истратят резервный фонд страны07 декабря в 19:38
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До конца 2017 года.
Резервный фонд РФ исчерпает себя в текущем году. При этом, из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 662 миллиарда рублей. Об этом 7 декабря заявил министр финансов Антон Силуанов в докладе об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2017 года, передает "Уралинформбюро".
"В этом году мы полностью используем средства резервного фонда, как это и предусмотрено было законом о бюджете. Мы несколько меньше задействуем средства Фонда национального благосостояния", - цитирует главу монетарного ведомства пресс-служба российского правительства.
Силанов также уточнил, что к 1 января 2018 года остаток средств в ФНБ составит 3,7 триллиона рублей, это примерно 4% ВВП страны. "При этом ликвидная часть, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, составят 2,3 триллиона рублей", – уточнил он.
По оценкам экспертов, по состоянию на 1 ноября объем Резервного фонда составлял 975,5 миллиарда рублей. Тогда же накопления ФНБ были равны почти 4 триллионам рублей.
Стоит отметить, что в июле Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об объединении Резервного фонда и ФНБ. Их "слияние" завершится не позднее 1 февраля 2018 года, пишет "Лента.Ру".
Ранее Антон Силуанов сделал заявление в эфире телеканала "Россия-1", призвав субъекты страны не ждать помощи из бюджета, а учиться зарабатывать самостоятельно.
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