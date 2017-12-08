×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россияне истратят резервный фонд страны07 декабря в 19:38

  • Текст

До конца 2017 года.

Резервный фонд РФ исчерпает себя в текущем году. При этом, из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 662 миллиарда рублей. Об этом 7 декабря заявил министр финансов Антон Силуанов в докладе об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2017 года, передает "Уралинформбюро".

"В этом году мы полностью используем средства резервного фонда, как это и предусмотрено было законом о бюджете. Мы несколько меньше задействуем средства Фонда национального благосостояния", - цитирует главу монетарного ведомства пресс-служба российского правительства.

Силанов также уточнил, что к 1 января 2018 года остаток средств в ФНБ составит 3,7 триллиона рублей, это примерно 4% ВВП страны. "При этом ликвидная часть, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, составят 2,3 триллиона рублей", – уточнил он.

По оценкам экспертов, по состоянию на 1 ноября объем Резервного фонда составлял 975,5 миллиарда рублей. Тогда же накопления ФНБ были равны почти 4 триллионам рублей.

Стоит отметить, что в июле Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об объединении Резервного фонда и ФНБ. Их "слияние" завершится не позднее 1 февраля 2018 года, пишет "Лента.Ру".

Ранее Антон Силуанов сделал заявление в эфире телеканала "Россия-1", призвав субъекты страны не ждать помощи из бюджета, а учиться зарабатывать самостоятельно.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×