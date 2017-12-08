"Ремонтный список" дорог Екатеринбурга может вырасти07 декабря в 20:26
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На 11 пунктов.
Мэрия Екатеринбурга собирается отремонтировать в 2018 году порядка 30 городских дорог. Предварительный список автомагистралей, определенных к ремонту, представил 7 декабря на заседании одной из комиссий Общественной палаты Екатеринбурга замглавы горкомитета благоустройства Виктор Юровицкий, сообщает "Уралинформбюро".
Изначально планировалось привести в порядок 20 участков УДС Екатеринбурга. Теперь к этому перечню муниципалитет хочет добавить еще 11 дорог. Среди них на рассмотрение членов Общественной палаты были представлены отрезки проезжей части на улицах Уральской, Викулова, Высоцкого, Сакко и Ванцетти, Первомайской и Амундсена.
Правда, список пока окончательно не утвержден. Как пояснил в беседе с "Уралинформбюро" Виктор Юровицкий, для начала он должен пройти процедуру утверждения в областном правительстве. Официально его огласят, скорее всего, уже после утверждения бюджета города на 2018 год.
Представители Общественной палаты в целом восприняли планы мэрии благосклонно. При этом общественник Алексей Беззуб предложил муниципалам тратить бюджетные деньги не на ремонт больших участков, а лишь на самые проблемные места - например, на "убитые" перекрестки либо участки дорог, поврежденные глубокими колеями.
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