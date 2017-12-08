В поселке Сабетта.

Президент России 8 декабря планирует совершить рабочую поездку на Ямал. В округе он проведет совещание по развитию газовых проектов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства осмотрит строящиеся сооружения второй и третьей очереди завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" в поселке Сабетта, расположенном на побережье Карского моря, а также примет участие в церемонии загрузки первого танкера-газовоза "Кристоф де Маржери", - говорится в сообщении.

Затем российский лидер проведет совещание по вопросам развития проектов производства сжиженного природного газа, передает "Уралинформбюро".

О старте производство сжиженного природного газа (СПГ) завод "Ямал СПГ" объявил 5 декабря. Проектная мощность первой технологической линии - 5,5 миллионов СПГ в год.

Официальный запуск завода будет произведен 8 декабря в присутствии Владимира Путина.