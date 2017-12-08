И "подставило" УК и потребителей.

Нижневартовский филиал окружного фонда развития жилищного строительства (ОФРЖС) "Жилище" накопил долг в размере 5 миллионов рублей за электроэнергию. Из-за этого без электричества остались арендаторы помещений фонда, которые своевременно вносили платежи.

Сотрудники городской прокуратуры выявили нарушения и в действиях фонда, и в работе управляющей компании "УК "Жилище-Сервис", передает "Уралинформбюро".

УК направила уведомление об ограничении электроэнергии в адрес нижневартовского филиала 23 октября 2017 года, а фактически отключила элетричество 1 ноября. "То есть по истечении восьми дней со дня вручения уведомления, а не десяти, как установлено законодательством", - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

За это коммунальщики привлечены к административной ответственности. Подачу электроэнергии они возобновили, а также получили представление с требованием не допускать нарушения в дальнейшем.

"В адрес исполнительного директора ОФРЖС "Жилище" 24 ноября 2017 также внесено представление по факту наличия задолженности по оплате коммунальных услуг, несмотря на своевременное внесение арендных платежей арендаторами помещений, в которых в связи с задолженностью произведено отключение света", - подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что у грандиозного проекта (и всех его филиалов) югорских властей сегодня большие проблемы. В частности, после публикации материала "Уралинформбюро" "Хилое "Жилище" губернатора Комаровой" полицейские возбудили уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями". В региональном УМВД РФ пояснили, что в рамках его расследования будет установлена сумма вреда, нанесенная организации неправомерными действиями бывшего руководителя.

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