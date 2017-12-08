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В "Газпром добыча Ямбург" трудятся лучшие изобретателиСегодня в 13:24

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И рационализаторы Ямала.

Победителями конкурса "Лучший изобретатель и рационализатор ЯНАО" стали работники ООО "Газпром добыча Ямбург". На суд жюри свои заявки представили 20 участников со всего округа .

Самым-самым среди изобретателей оказался начальник управления автоматизации и метрологического обеспечения Общества Сергей Гункин. Лучшим рационализатором округа признан инженер-механик газодобывающего предприятия Виктор Михайленко.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург", первое место среди молодых рационализаторов занял мастер по комплексной автоматизации и телемеханике Иван Савчук. Второй среди лучших молодых изобретателей стала инженер технического отдела Анастасия Павлова. Золото в этой номинации досталось Руслану Ишкильдину (ООО "Газпром добыча Уренгой").

ООО "Газпром добыча Ямбург" нацелено на поиск и использование новых технологий, которые являются одним из важнейших условий не только собственного развития, но и развития отрасли и страны. В 2017 году работниками компании было подано более 1 500 рационализаторских предложений, 700 из которых внедрено в производство. В частности на Заполярном успешно работают технология низкотемпературной сепарации с ректификацией, а также компрессорные установки газов выветривания. Экономический эффект составил около 100 миллионов рублей.

Предприятие является обладателем 99 объектов патентных прав, 1 европейского патента и 19 объектов авторского права. Экономический эффект от использования объектов патентных прав в 2017 году (с учетом лицензионных договоров) превысил 100 миллионов рублей.

Стоит отметить, что конкурс "Лучший изобретатель и рационализатор ЯНАО" проводится с 2009 года.

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