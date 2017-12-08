Moody’s повысило кредитный рейтинг МРСК УралаСегодня в 12:48
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Ее финансовые показатели улучшились.
7 декабря 2017 года международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ПАО "Россети" до уровня "Ba1" по международной шкале со стабильным прогнозом. Оценка характеристик собственной кредитоспособности Общества повышена на один пункт - до уровня "bа1".
Теперь кредитный рейтинг ПАО "Россети" находится на одной ступени с суверенным рейтингом Российской Федерации, что свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости Общества.
При принятии решения эксперты агентства учитывали стабильное улучшение результатов деятельности "Россетей".
"Мы позитивно оцениваем решения Moody’s. На наш взгляд, повышение рейтинга компании стало закономерным следствием значительного улучшения операционных показателей "Россетей". Хорошие результаты были достигнуты, в том числе, благодаря реализации единой финансовой политики. Следует отметить, что Moody’s стало вторым за неполный год агентством "большой тройки", сообщившим о повышении оценки характеристик собственной кредитоспособности ПАО "Россети". Для компании эти решения - не только позитивная новость и оценка результатов, но и новый уровень ответственности, и новые задачи", - отметил заместитель генерального директора по финансам ПАО "Россети" Егор Прохоров.
Одновременно Moody’s сообщило о повышении долгосрочных кредитных рейтингов дочерних компаний ПАО "Россети": ОАО "МРСК Урала", ПАО "МОЭСК", ПАО "Ленэнерго", ПАО "МРСК Волги", ПАО "МРСК Центра и Приволжья".
Корпоративный рейтинг (CFR) и рейтинг вероятности дефолта (PDR) ОАО "МРСК Урала" поднят до Ва1 с Ва2 и до Ва1-PD с Ва2-PD (Прогноз "Стабильный"), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
При оценке рисков МРСК Урала эксперты Moody’s брали во внимание то, что хотя регулирование электросетевого сектора в России и находится в стадии формирования, оно обеспечивает своевременное возмещение операционных издержек компании, а также в значительной степени гарантирует возврат инвестиций в развитие инфраструктуры с приемлемой доходностью, пусть и с отсрочками. Кроме того, риск существенного снижения объемов передачи электроэнергии в будущем ограничен благодаря доминирующему положению на рынке. Финансовые показатели МРСК Урала улучшились и являются сильными для текущей рейтинговой категории, а ее ликвидность находится на хорошем уровне.
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