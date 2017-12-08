"РН-Уватнефтегаз" открыл новое месторождение черного золотаСегодня в 14:37
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Имя ему дали в честь знаменитого геолога Ознобихина.
ООО "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", открыло новое нефтяное месторождение в пределах Западно-Герасимовского участка Уватского проекта.
Госкомиссия по запасам рекомендовала к постановке на государственный баланс извлекаемые запасы нефти по категории С1+С2 в объеме 1,3 миллиона тонн. Месторождению присвоено имя Юрия Валериановича Ознобихина – ветерана освоения нефтегазового комплекса Тюменской области, заслуженного геолога, видного ученого и руководителя.
Месторождение открыто по результатам бурения поисковой скважины, давшей промышленный приток нефти из отложений пласта Ю2.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Уватнефтегаза", предприятие планирует продолжить проведение геологоразведочных работ на месторождении имени Ю.В. Ознобихина. В них входят бурение новых скважин и изучение добычных характеристик с помощью операций гидроразрыва пласта.
ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Западной Сибири в Уватском районе Тюменской области.
Уватский проект общей площадью более 26 тысяч квадратных километров - один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В него входят 20 лицензионных участков с 38 открытыми месторождениями.
"РН-Уватнефтегаз" ведет планомерную работу по приросту новых запасов. Растет и добыча нефти, если в 2004 году из недр было извлечено всего 1,2 миллиона тонн черного золота, тов 2016-м - 11,6 миллиона тонн.
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