Это ответ американскому Falcon 9.

Российские разработчики приступили к проектированию ответа на американский Falcon 9 – отечественной многоразовой ракеты-носителя среднего класса. Разработкой новинки займутся РКК "Энергия" и ракетно-космический центр "Прогресс", передает "Уралинформбюро".

Ракета будет практически идентична "одноразовой" ракете-носителю "Союз-5", что позволит запускать ее как с Байконура, так и с космодромов "Морской старт" и Восточный.

Предполагается, что ракета будет совершать самостоятельную посадку, аналогично первой ступени американской Falcon 9. Как отметил глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев, главное в данном проекте – экономическая сообразность создания многоразовой первой ступени.

"Посмотрим на целесообразность. Главный критерий при разработке — сколько стоит вывод килограмма груза на низкую околоземную орбиту. Технически мы к этому готовы", - цитируют Солнцева "Известия".

В 2017 году Space X провела 16 успешных запусков, 3 из которых прошли с повторным использованием первой ступени ракеты Falcon 9. В дальнейшем глава компании Илон Маск рассчитывает увеличить количество пусков до 30-40 в год.