Ялуторовский район стал самым "эффективным" в Тюменской областиСегодня в 17:06
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За что получит 10 миллионов рублей.
Самой эффективной в Тюменской области признана деятельность органов местного самоуправления Ялуторовского района. Соответствующий рейтинг-2016 огласил 8 декабря 2017 года на заседании регионального совета по улучшению инвестиционного климата губернатор Владимир Якушев.
В пятерку лучших вошли Армизонский, Викуловский, Уватский и Голышмановский районы. Аутсайдерами оказались Тобольск и Бердюжский район, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.
Муниципалитеты из первой десятки получат гранты: от 10 миллионов рублей за первое место до 1 миллиона - за десятое место.
"На протяжении уже нескольких лет мы ведем на уровне муниципалитетов значительную работу. Убежден, инвестиционная привлекательность и экономический успех начинается именно здесь. Наша стратегическая задача - задействовать ресурсы каждого села, района и города, и тогда нам по силам обеспечить экономический рост региона в целом", - отметил В.Якушев.
Рейтинг составлен по новой методике, учитывающей экономические показатели, а также мнение предпринимательского сообщества, которое составляет 50% общей суммы показателей. Также брались во внимание количество и динамика создаваемых рабочих мест, число реализуемых и сопровождаемых инвестиционных проектов, количество субъектов малого предпринимательства, доходы бюджета муниципалитета от поступления местных налогов.
Глава региона обратил особое внимание руководства Бердюжского района и Тобольска на необходимость мобилизовать усилия по работе с инвесторами и местным бизнес-сообществом и изменить положение в рейтинге в течение года.
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