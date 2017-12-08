Суд остался глух к мольбам верующих.

Мусульмане Екатеринбурга не сумели защитить временную мечеть рядом с недостроенной телебашней от сноса. Как сообщили "Уралинформбюро" представители МУГИСО, Верховный Суд РФ отказал религиозной организации "Нур-Усман" в кассационной жалобе на вердикт 17-го Арбитражного апелляционного суда, предписывающего демонтировать культовое сооружение.

Суд приговорил мечеть к сносу в августе 2017 года. В роли истца тогда выступила распорядительная дирекция МУГИСО. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", ведомство потребовало у "Нур-Усман" снести мечеть, объявив постройку самовольной, а участок, на котором она стоит - принадлежащим распорядительной дирекции МУГИСО.

Мусульмане обратились в Верховный суд РФ за защитой, но, как уже было сказано, успеха не добились. Правда, сами они пока не ознакомились с решением Верховного суда РФ, поэтому в беседе с корреспондентом агентства отказались его комментировать. При этом представители "Нур-Усман" дали понять, что расценивают случившееся не как точку в судебном споре, а скорее как многоточие. "31 миллион рублей, вложенный инвесторами в этот проект, не может так просто повиснуть в воздухе", — уверены они.

Спорный участок был выделен "Нур-Усман" в 2006 году администрацией Екатеринбурга. Тогда же был заложен первый символический камень в основание сооружения. Однако соборную мечеть построить не удалось: вместо нее была возведена временная, так называемая "прорабская" постройка, в дальнейшей приспособленная под религиозные нужды.

Судебный спор вокруг участка разгорелся в декабре 2016 года. Тогда распорядительная дирекция МУГИСО подала первый иск в Арбитражный суд Свердловской области об освобождении земельного участка от временной постройки.

За время, прошедшее с момента первого иска, участок успел поменять собственника. Летом 2017 года земля с расположенной рядом телебашней стала частью уставного капитала АО "Ледовая арена". Совладельцами акций "Арены" являются МУГИСО (40%) и УГМК-холдинг (60%).

"По сути, постройка сейчас находится на земле "Ледовой арены", а значит, не исключено, что окончательное решение (о судьбе мечети — прим. ред.) будет принимать УГМК", — предположили в беседе с "Уралинформбюро" представители министерства. Также они дали понять, что работы по очистке участка уже стартовали — однако судьба "вагончика" (то есть временной мечети), по их словам, решится не раньше понедельника.

Нельзя сказать, что "Нур-Усман" выселяют с участка в никуда. Представители общины подтвердили, что МУГИСО предлагало им альтернативные участки, и некоторые их них даже понравились мусульманам.

"Например, у ЦПКиО нам показали участок площадью 2,5 гектара, который вполне решал проблему отсутствия мечети в городе, — заявил в разговоре с корреспондентом агентства один из лидеров общины. — А потом нам сказали, мол, извините, ничего не получается, там пролегают какие-то сети, поэтому мэрия не разрешает эту землю арендовать".

Как удалось выяснить "Уралинформбюро", речь идет об участке на пересечении улиц Восточной и Ткачей, рядом с автопарковкой ЦПКиО. Судя по карте градостроительного зонирования, этот участок сегодня относится к зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения).

Ранее, комментируя вердикт 17-го Арбитражного апелляционного суда, религиозные активисты выразили готовность подчиниться любому решению государственной власти. Однако есть и юридическая загвоздка в данном вопросе: община никогда не была собственником этой мечети, а значит, неправомочна выполнить приказ о ее сносе.

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