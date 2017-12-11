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Девелоперы обеспечат победу ЕкатеринбургаСегодня в 10:07

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В конкурсе за ЭКСПО-2025.

Екатеринбург станет одной из семи площадок для проведения Рождественского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов — ежегодной встречи профессионалов строительного рынка России. Об этом сообщили "Уралинформбюро" организаторы мероприятия, которое стартует в столице Урала 12 декабря.

Как пояснили собеседники агентства, программа саммита на сей раз будет весьма насыщенной и разнообразной. Гости и участники, среди которых известные девелоперы, строители, банкиры, проектировщики и архитекторы, обсудят текущую ситуацию на рынке недвижимости Уральского региона, перспективы ипотечного кредитования, проблемы привлечения инвестиций в строительство.

Одним из "гвоздей программы" станет дискуссия по проблеме реиндустриализации уральских городов и созданию технопарков. Кроме того, будет составлен план совместных действий власти и бизнес-сообщества в преддверии конкурса городов на право проведения ЭКСПО-2025. Екатеринбург участвует в нем наряду с Парижем, Осакой и Баку.

Рождественский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов проводится при поддержке правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга и Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Аналогичные мероприятия в эти дни состоятся также в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Тюмени и Омске.

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