Из-за стройки в Завокзальном.

Компания "Пепсико Холдингс" подала иск в Арбитражный суд Свердловской области против областного минстроя, утвердившего проект планировки и межевания территории в границах переулка Полимерного, проспекта Космонавтов и улицы Завокзальной.

Юристы компании в беседе с корреспондентом агентства отказались подтвердить либо опровергнуть эту информацию. Однако на сайте Арбитража 29 ноября 2017 года было опубликовано определение о принятии иска "Пепсико Холдингс" в производство. Заседание по делу намечено на 10 января 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Согласно тексту документа, истец требует признать незаконным приказ минстроя Свердловской области от 27 сентября 2017 года, который утверждает проект планировки территории Завокзального района, разработанный московской группой компаний "ПИК" для строительства там жилого микрорайона.

Застройщик собирается возвести на месте бывших корпусов завода "Уралпластик" порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. Большую часть территории займут жилые многоквартирные дома высотой от 16 до 25 этажей. Также там будут размещены школа на 1 150 учащихся, два детсада общей вместимостью 550 мест и поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в сутки. Строительство первой очереди микрорайона предполагается начать уже в 2018 году, а полностью завершить проект к 2025 году.

Следует отметить, что проект ГК "ПИК" вызвал в Екатеринбурге волну обсуждений, в том числе и критических. В ходе публичных слушаний 14 августа выяснилось, что территория будущего "города в городе" сегодня занята множеством действующих предприятий: автосалонами, торговыми базами, а также промплощадками, принадлежащими компании "ПепсиКо Холдингс" и АО "РСК".

В частности, представители "Пепсико Холдингс" заявили, что планы застройщика по расширению переулка Полимерного приведут к необходимости снести часть производственных площадок завода. Также они предрекли транспортный коллапс в районах, прилегающих к участку будущей стройки.

Бизнесменов тревожит и то, что проектировщики при разработке УДС будущего квартала сдвинули красную линию Полимерного. Из-за этого при строительстве новой дорожной инфраструктуры муниципалитету придется выкупать эти земли у собственников за немалую цену (от 50 до 100 тысяч рублей за квадратный метр). Предприниматели опасаются, что в ходе реализации проекта мэрия, областные власти и смежные пользователи участков рискуют погрязнуть в судебных спорах.

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