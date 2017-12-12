×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Китайских бизнесменов пригласили в Тюменскую область11 декабря в 16:25

  • Текст

С инвестициями.

Презентация инвестиционно-экономического потенциала Тюменской области для официальных лиц и делового сообщества Китая прошла в московском представительстве правительства региона. Мероприятие было организовано при поддержке посольства КНР в России и Китайского комитета содействия международной торговле в Российской Федерации.

Познакомиться с проектами Тюменской области пришли представители более 30 компаний и правительственных организаций Поднебесной. Также они заинтересовали Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей и Общество российско-китайской дружбы, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области..

В последние годы традиционная торговля дополняется сотрудничеством в крупных проектах, ускоряется технико-экономическое партнерство Тюменской области и Китая, отметила советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РФ Чжао Цюянь.

"Тюменская область для нас совсем не чужая - это богатый природными ресурсами край, имеющий обширную промышленную базу, хорошо использующий таланты своих людей в области науки и техники", - подчеркнула она.

Заместитель губернатора Павел Тараканов и руководитель Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Андрей Саносян рассказали об основных достижениях региона за последние десять лет, реализующихся и новых инвестиционных проектах, мерах государственной поддержки бизнеса. Не оставили они без внимания и комплексную работу с инвесторами, а также перечислили условия для открытия предприятий в индустриальных парках региона.

Об опыте успешной работы в Тюмени рассказала генеральный директор Пекинской экспортно-импортной компании "Дицзе" Чжао Ин.После презентации собравшиеся обсудили возможные совместные проекты, в том числе в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Школы, спортзалы, больницы – список челябинских новостроек

Школы, спортзалы, больницы – список челябинских новостроек

Рекордными темпами.

"Дорожная карта" Дубровского

"Дорожная карта" Дубровского

Сокращает список челябинских долгостроев.

У алапаевских бараков поехали крыши

У алапаевских бараков поехали крыши

После капремонта.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×