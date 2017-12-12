С инвестициями.

Презентация инвестиционно-экономического потенциала Тюменской области для официальных лиц и делового сообщества Китая прошла в московском представительстве правительства региона. Мероприятие было организовано при поддержке посольства КНР в России и Китайского комитета содействия международной торговле в Российской Федерации.

Познакомиться с проектами Тюменской области пришли представители более 30 компаний и правительственных организаций Поднебесной. Также они заинтересовали Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей и Общество российско-китайской дружбы, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области..

В последние годы традиционная торговля дополняется сотрудничеством в крупных проектах, ускоряется технико-экономическое партнерство Тюменской области и Китая, отметила советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РФ Чжао Цюянь.

"Тюменская область для нас совсем не чужая - это богатый природными ресурсами край, имеющий обширную промышленную базу, хорошо использующий таланты своих людей в области науки и техники", - подчеркнула она.

Заместитель губернатора Павел Тараканов и руководитель Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Андрей Саносян рассказали об основных достижениях региона за последние десять лет, реализующихся и новых инвестиционных проектах, мерах государственной поддержки бизнеса. Не оставили они без внимания и комплексную работу с инвесторами, а также перечислили условия для открытия предприятий в индустриальных парках региона.

Об опыте успешной работы в Тюмени рассказала генеральный директор Пекинской экспортно-импортной компании "Дицзе" Чжао Ин.После презентации собравшиеся обсудили возможные совместные проекты, в том числе в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.