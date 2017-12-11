Из-за утильсбора.

В 2018 году в России могут подорожать легковые автомобили иностранных концернов, импортирующих машины либо ряд моделей. Причиной станет возможное повышение утилизационного сбора на легковушки на 87–125%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке.

По данным издания, увеличить утильсбор правительству предложил Минпромторг РФ. Причем отечественным концернам его неофициально компенсируют, поэтому сильнее всего мера ударит по чистым импортерам, а также концернам, продолжающим импортировать часть моделей (BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group).

По мнению экспертов, рост сбора на фоне роста акцизов поднимет цены на машины на 10-17%.

В правительстве РФ прокомментировать инициативу, о которой идет речь, не смогли. В Минпромторге же уточнили, что внесли в правительство проект постановления об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов транспортных средств, их экологичности, объема производства и импорта. По данным ведомства, в грузовом сегменте индексация составит 15–40%, а средневзвешенная индексация сбора составит 15–17,5%.

Утильсбор для автопрома ввели в 2012 году в качестве компенсации за снижение импортных пошлин после вступления РФ в ВТО, напоминает "Уралинформбюро".