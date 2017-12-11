За минувший месяц.

В ноябре 2017 года Антипинский НПЗ - базовое предприятие ГК "Новый Поток" - увеличил основные производственные показатели на 4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Общий объем выработанных светлых нефтепродуктов вырос на 4% и достиг 331 тысячи тонн, тогда как в октябре этот показатель составлял 319 тысяч тонн. При этом производство дизельного топлива стандарта качества Евро-5 увеличилось на 4% (с 202 тысяч тонн до 211 тысяч тонн), а прямогонного бензина – на 3% (с 115 тысяч тонн до 118 тысяч тонн), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Технической газовой гранулированной серы в ноябре было выпущено 1,98 тысячи тонн, что на 6% больше показателя предыдущего месяца – 1,86 тысячи тонн. Незначительно уменьшилось производство кокса – 34 тысячи тонн (36 тысяч тонн в октябре текущего года). Кроме того, Антипинский НПЗ выпустил 1,7 тысячи тонн сжиженных углеводородных газов.

Общий объем переработки сырья в последнем месяце осени увеличился на 2% - до 626 тысяч тонн. В октябре этот показатель зафиксирован на уровне 614 тысяч тонн.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. В New Stream Group входит и компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.