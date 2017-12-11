Антипинский НПЗ нарастил производственные показатели на 4%Сегодня в 13:17
- Текст
За минувший месяц.
В ноябре 2017 года Антипинский НПЗ - базовое предприятие ГК "Новый Поток" - увеличил основные производственные показатели на 4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Общий объем выработанных светлых нефтепродуктов вырос на 4% и достиг 331 тысячи тонн, тогда как в октябре этот показатель составлял 319 тысяч тонн. При этом производство дизельного топлива стандарта качества Евро-5 увеличилось на 4% (с 202 тысяч тонн до 211 тысяч тонн), а прямогонного бензина – на 3% (с 115 тысяч тонн до 118 тысяч тонн), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
Технической газовой гранулированной серы в ноябре было выпущено 1,98 тысячи тонн, что на 6% больше показателя предыдущего месяца – 1,86 тысячи тонн. Незначительно уменьшилось производство кокса – 34 тысячи тонн (36 тысяч тонн в октябре текущего года). Кроме того, Антипинский НПЗ выпустил 1,7 тысячи тонн сжиженных углеводородных газов.
Общий объем переработки сырья в последнем месяце осени увеличился на 2% - до 626 тысяч тонн. В октябре этот показатель зафиксирован на уровне 614 тысяч тонн.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. В New Stream Group входит и компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:39
Путин начал вывод российских войск из Сирии
Как и обещал Асаду.Сегодня в 15:14
"Дорожная карта" Дубровского
Сокращает список челябинских долгостроев.Сегодня в 15:10
На тюменской трассе грузовик смял легковушку - двое погибших
Тела доставали краном.Сегодня в 14:58
Коркинцы выступают за реальные дела
Вместо демагогии.Сегодня в 14:42
"Односменка" обойдется Среднему Уралу в 2 миллиарда
Построят новые школы для разгрузки.Сегодня в 14:18
Ревду вычеркнут из списка свердловских моногородов
В ближайшее время.Сегодня в 14:11
Челябинца будут судить за двойное убийство
Случайных знакомых.Сегодня в 13:59
Екатеринбуржец больше полувека пытался доказать родство с отцом
Погибшим на войне.Сегодня в 13:55
Губернаторские отставки возобновятся в 2018 году
Предупреждение от СовФеда.Сегодня в 13:48
Тюменские ветврачи "прогнали" африканскую чуму свиней
Карантин отменен.Сегодня в 13:47
В ДТП на Среднем Урале погибли 10 человек
36 пострадали.Сегодня в 13:41
В екатеринбургском Академическом вырос яркий детский сад
Всего за полгода.Сегодня в 13:38
Лера Массква с сыном попали в больницу
С ожогами.Сегодня в 13:28
В тройном ДТП на ЕКАД погиб мужчина
Столкнулись две легковушки и грузовик.Сегодня в 13:26
Коттеджи Екатеринбурга подорожают в 10 раз
Для "новогодних" арендаторов.
Главные новости
- Сегодня в 15:39Путин начал вывод российских войск из Сирии
- Сегодня в 13:55Губернаторские отставки возобновятся в 2018 году
- Сегодня в 13:02На трассе М5 "Урал" столкнулись семь фур
- Сегодня в 11:54Евгений Куйвашев призвал мэров улучшить демографию
- Сегодня в 10:34Южноуральский "Маяк" ищет ликвидатора последствий аварии
Аналитика
"Дорожная карта" Дубровского
Сокращает список челябинских долгостроев.
У алапаевских бараков поехали крыши
После капремонта.
Челябинский Фонд дотянулся до Хребта
На очереди — дороги для саммитов.