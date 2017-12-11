Для "новогодних" арендаторов.

Снять коттедж в Екатеринбурге для празднования Нового года обойдется екатеринбуржцам в сумму, превышающую 86 тысяч рублей за сутки. Об этом "Уралинформбюро" сообщили аналитики портала N1.RU.

Новогодние праздники традиционно повышают стоимость суточной аренды коттеджей в столице Урала, иногда в десять раз. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 10%, а количество предложений сократилось на треть.

Подавляющая часть коттеджей, которые сдаются в новогоднюю ночь, расположены в черте Екатеринбурга. Самый дорогой из них, площадью 320 "квадратов", находится в Чкаловском районе. Для компании из 20 человек цена вопроса составит 120 тысяч рублей. Самый дешевый коттедж для встречи Нового года расположен в Кировском районе: за него просят всего 50 тысяч рублей без ограничений по численности гостей.

У потенциальных арендаторов всегда есть альтернативные варианты: например, снять на сутки квартиру в городе. По данным N1, средняя цена новогодней аренды квартиры в районе ВИЗа для шести человек в этом году обойдется участникам праздника примерно в 8,5 тысяч рублей, то есть на три тысяч рублей дороже, чем в обычное время.