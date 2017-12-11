В ближайшее время.

На Среднем Урале станет на один моногород меньше: из соответствующего списка в скором времени могут исключить Ревду. Об этом 11 декабря на совещании губернатора Свердловской области с главами муниципалитетов заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов.

По его словам, в моногородах региона на сегодня создано более 31 000 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Плановое значение превышено более чем в 2 раза, что способствует снижению монозависимости, передает "Уралинформбюро".

"В результате в 2018 году возможно исключение из числа моногородов одного муниципального образования. Предпосылки к этому имеются у городского округа Ревда. Считаю возможным начать консультации с органами местного самоуправления Ревды для комплексной оценки такого решения", – пояснил Орлов.

Как сообщили агентству в департаменте информполитики региона, один из примеров совместной работы областных и муниципальных властей в моногородах — развитие Краснотурьинска. К концу 2017 года там завершат строительство объектов инфраструктуры индустриального парка "Богословский" и введут бизнес-инкубатор. Кроме того, в 2018 году будет запущено еще 2 проекта: производство кабельно-проводниковой продукции и предприятие по глубокой переработке древесины с последующим производством палочек для мороженного.

Стимулирующим налоговым инструментом в Краснотурьинске выступает его статус территории опережающего развития. В будущем планируется распространить этот статус и на другие свердловские моногорода, включая Карпинск, Волчанск и Североуральск.