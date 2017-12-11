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"Односменка" обойдется Среднему Уралу в 2 миллиардаСегодня в 14:42

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Построят новые школы для разгрузки.

В 2018 году Свердловская область потратит более 2 миллиардов рублей на строительство школ для перевода детей на обучение в одну смену. Об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков 11 декабря на совещании с главами муниципальных образований.

К 2020 году на Среднем Урале на односменное обучение перейдут ученики 1-4 и 10-11 классов. На 100% задача будет решена в 2025 году, рассказали "Уралинформбюро" в областном департаменте информполитики. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле проблема нехватки мест для обучения в одну смену стоит особенно остро.

Всего на строительство и реконструкцию объектов сферы образования в 2018 году будет направлено 3,1 миллиарда рублей. На учреждения культуры – 172 миллиона, здравоохранения – 750 миллионов, спортивных сооружений – почти 500 миллионов. Так, в планах областных и местных властей на следующий год – начало строительства детской поликлиники в Красноуфимске, роддома в Верхней Пышме, художественной школы в Серове, здания образовательного центра "Золотое сечение".

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