РМК представит проекты по улучшению экологии Южного Урала11 декабря в 16:14
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В Москве.
Русская медная компания представит на II Международной выставке-форуме "ЭКОТЕХ’17" в Москве масштабные проекты по ликвидации накопленного в советские годы на Южном Урале экологического ущерба.
Рекультивировать планируется заброшенное хвостохранилище бывшего Карабашского медеплавильного комбината, а горную выработку угольного разреза "Коркинский" - ликвидировать, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Хвостохранилище в Карабаше появилось в 1933 году, с запуском обогатительной фабрики медеплавильного комбината. За последующие 56 лет концентрация вредных веществ в почве и водоемах города значительно превысила допустимые нормы, а его окрестности превратились в техногенную пустошь.
Хранилище промышленных отходов до сих пор остается постоянным источником загрязнения. РМК планирует провести технологическую и биологическую рекультивацию нарушенных земель. В результате на месте бывшего хвостохранилища появится уютный сквер.
План по разработке проекта рекультивации территории официально закреплен соглашением между "Карабашмедью", Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области в ноябре 2016 года.
Промышленная добыча на Коркинском угольном разрезе началась в 1934 году. Сегодня он – крупнейший в Евразии: глубина выработки превышает 500 метров, диаметр – порядка 3,5 километра. Эндогенные пожары отравляют воздух, а оползни по бортам разрушают дома и социальные здания. Проект РМК предполагает ликвидацию карьера с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината, который строит холдинг. В результате появится озеро с укрепленными берегами, на которых будет выполнено благоустройство и озеленение.
Использование закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа безопасно, подтвердили ученые Санкт-Петербургского горного университета.
Предложение включить угольный разрез в технологическую цепочку будущего комбината было получено по итогам независимого экологического аудита проектной документации Томинского ГОКа. Он был проведен в 2016 году по поручению главы Челябинской области Бориса Дубровского.
"По объему предстоящих работ и эффекту, который окажут на состояние окружающей среды Челябинской области, проекты ликвидации Коркинского угольного разреза и рекультивации советского хвостохранилища в Карабаше обещают стать самыми масштабными в России инициативами частного бизнеса по ликвидации накопленного экологического ущерба. Для эффективного решения поставленных задач мы привлекаем ведущие научные и проектные организации страны и применяем наилучшие практики и технологии", - отметила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.
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