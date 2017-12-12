РМК вошла в топ-10 рейтинга Всемирного фонда дикой природы11 декабря в 17:32
- Текст
Поднявшись на восемь строчек.
По итогам 2017 года Русская медная компания заняла шестое место в рейтинге экологической ответственности 33 горнодобывающих и металлургических компаний РФ по версии Всемирного фонда дикой природы (WWF). За год позиция холдинга улучшилась на восемь пунктов.
Помимо основного рейтинга,WWF оценивал компании по уровню экологического менеджмента (РМК заняла 4-5 место), по уровню воздействия на окружающую среду (8 место), и по степени открытости и прозрачности (6-8 места).
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, ежегодно компания тратит на природоохранные мероприятия порядка 1,7 миллиарда рублей (без учета затрат на масштабные проекты модернизации).
"Отрадно видеть, что результаты природоохранной деятельности РМК получают положительную внешнюю экспертную оценку и наши места в новом рейтинге WWF демонстрируют правильность выбранного компанией курса. Конечно, мы не намерены останавливаться на достигнутом и будем идти к тому, чтобы стать самой экологичной компанией российской медной отрасли. Ведь принятая в РМК философия ведения бизнеса "Умная медь" как раз предполагает достижение лидерства через внедрение наилучших доступных технологий, бережное отношение к природе и развитие территорий присутствия наших предприятий", - прокомментировала вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.
Рейтинг экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России второй год составляет Национальное рейтинговое агентство. Методика расчета разработана по инициативе WWF России и Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды России при поддержке ряда экологических неправительственных организаций. Критерии соответствуют ведущим мировым стандартами в горнодобывающей сфере и по ряду параметров превосходят требования российского природоохранного законодательства, подчеркивают разработчики.
Оценка 33 крупных предприятий проходила по трем направлениям: экологическое управление и экологическая политика предприятия, воздействие на окружающую среду, которое оказывает деятельность компании, и уровень доступности и открытости информации о деятельности компании.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
11 декабря в 20:02
Евгений Куйвашев расставил приоритеты на 2018 год
На здравоохранении и бизнесе.11 декабря в 19:58
В Манхэттене прогремел взрыв
На автовокзале.11 декабря в 19:17
В Прикамье загорелся приют для собак
В здании было 60 животных.11 декабря в 18:44
Жители Перми останутся без холодной воды
На целые сутки.11 декабря в 18:40
Махинации с мусором челябинской УК вылились в "уголовку"
Деньги брали за чужую услугу.11 декабря в 18:26
Екатеринбургский хакер признался во взломе сайта Демократической партии США
И ряда военных предприятий.11 декабря в 18:04
Грузовики пустят в объезд массовых скоплений людей на Среднем Урале
Во время новогодних праздников.11 декабря в 18:00
Улица Кулибина в Екатеринбурге стала односторонней
От Студенческой к Комсомольской.11 декабря в 17:59
"ВСМПО-Ависма" получит налоговые льготы
В рамках специнвестконтракта.11 декабря в 17:56
Комфортная среда в Тюменской области обойдется в 2,3 миллиарда
За год.11 декабря в 17:54
Свердловчанин сел на 10 лет за избиение до смерти пенсионера
Его подельнику дали 1,5 года.11 декабря в 17:51
На Среднем Урале снесут пять тысяч рекламных щитов
К мундиалю.11 декабря в 17:47
"Уральские авиалинии" стали лауреатом премии "Время инноваций-2017"
С программой лояльности "Крылья".11 декабря в 17:32
РМК вошла в топ-10 рейтинга Всемирного фонда дикой природы
Поднявшись на восемь строчек.11 декабря в 17:29
В бассейне Сухого Лога едва не утонул ребенок
Прокуратура проводит проверку.
Главные новости
- 11 декабря в 17:51На Среднем Урале снесут пять тысяч рекламных щитов
- 11 декабря в 16:42Прокуратура выступила против возвращения детей Юлии Савиновских
- 11 декабря в 15:39Путин начал вывод российских войск из Сирии
- 11 декабря в 13:55Губернаторские отставки возобновятся в 2018 году
- 11 декабря в 13:02На трассе М5 "Урал" столкнулись семь фур
Аналитика
Школы, спортзалы, больницы – список челябинских новостроек
Рекордными темпами.
"Дорожная карта" Дубровского
Сокращает список челябинских долгостроев.
У алапаевских бараков поехали крыши
После капремонта.