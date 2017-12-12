Поднявшись на восемь строчек.

По итогам 2017 года Русская медная компания заняла шестое место в рейтинге экологической ответственности 33 горнодобывающих и металлургических компаний РФ по версии Всемирного фонда дикой природы (WWF). За год позиция холдинга улучшилась на восемь пунктов.

Помимо основного рейтинга,WWF оценивал компании по уровню экологического менеджмента (РМК заняла 4-5 место), по уровню воздействия на окружающую среду (8 место), и по степени открытости и прозрачности (6-8 места).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, ежегодно компания тратит на природоохранные мероприятия порядка 1,7 миллиарда рублей (без учета затрат на масштабные проекты модернизации).

"Отрадно видеть, что результаты природоохранной деятельности РМК получают положительную внешнюю экспертную оценку и наши места в новом рейтинге WWF демонстрируют правильность выбранного компанией курса. Конечно, мы не намерены останавливаться на достигнутом и будем идти к тому, чтобы стать самой экологичной компанией российской медной отрасли. Ведь принятая в РМК философия ведения бизнеса "Умная медь" как раз предполагает достижение лидерства через внедрение наилучших доступных технологий, бережное отношение к природе и развитие территорий присутствия наших предприятий", - прокомментировала вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

Рейтинг экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России второй год составляет Национальное рейтинговое агентство. Методика расчета разработана по инициативе WWF России и Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды России при поддержке ряда экологических неправительственных организаций. Критерии соответствуют ведущим мировым стандартами в горнодобывающей сфере и по ряду параметров превосходят требования российского природоохранного законодательства, подчеркивают разработчики.

Оценка 33 крупных предприятий проходила по трем направлениям: экологическое управление и экологическая политика предприятия, воздействие на окружающую среду, которое оказывает деятельность компании, и уровень доступности и открытости информации о деятельности компании.