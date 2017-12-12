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Лысьвенский металлургический завод войдет в Группу ММК11 декабря в 16:43

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Сделка завершена.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" завершило сделку по приобретению 100% активов Группы ЛМК. В последнюю входят ООО "Лысьвенская металлургическая компания", ЗАО "Лысьвенский металлургический завод" и торговая компания ООО "Инсаюр-Автотрейд-ТЛ", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ММК.

Группа ЛМК является единственным в России производитель электролитически оцинкованного проката с защитными покрытиями. Ее продукция востребована в автопроме, машиностроении и строительной индустрии. Компания производит широкий спектр металлопродукции с покрытием, включая материал нового поколения с уникальными потребительскими свойствами, известный под брендом Steel Art. Общая производственная мощность ЛМК по производству холоднокатаного проката с полимерным покрытием составляет 350 тысяч тонн в год.

"Приобретение активов ЛМК обеспечит укрепление позиций ПАО "ММК" за счет расширения продуктовой линейки. Кроме того, сделка позволит повысить совокупную эффективность и конкурентоспособность Группы компаний ММК благодаря увеличению объемов производства и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. Данная сделка заключена в рамках реализации стратегии ММК, предусматривающей интеграцию активов, обеспечивающих высокую степень переработки металлопродукции", - прокомментировал сделку генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.

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