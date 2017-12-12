С программой лояльности "Крылья".

Авиакомпания "Уральские авиалинии" была признана открытием года в категории "Транспортные услуги" VII ежегодной премии "Время инноваций-2017". Церемония награждения прошла 8 декабря в Сочи. Премия вручается за лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Инновацией от "Уральских авиалиний" стала "конвертация" бонусов, начисляемых участникам программы лояльности перевозчика "Крылья", в рубли. Это сделало программу абсолютно выгодной для часто летающих клиентов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, программа лояльности "Крылья" - уникальная возможность получать скидку при покупке билетов. За каждый полет на рейсах "Уральских авиалиний" участники программы получают на свой счет бонусы - до 15% от оплаченного тарифа. Как только бонусы поступили на счет, ими можно частично или полностью оплатить следующий билет.

В Сочи в рамках премии прошла конференция "Инновации - к качественному экономическому росту", на которой были рассмотрены лучшие бизнес-практики. Представитель "Уральских авиалиний" рассказал о практике внедрения изменений в программе лояльности "Крылья".

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За январь - ноябрь 2017 года ее услугами воспользовались 7,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. В парке воздушных судов насчитывается 43 лайнера Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).