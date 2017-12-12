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"ВСМПО-Ависма" получит налоговые льготы 11 декабря в 17:59

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В рамках специнвестконтракта.

Свердловская область и ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК). Его действие распространяется до 2023 года и предусматривает сотрудничество, направленное на развитие авиационной, судостроительной промышленности и инвестиционного потенциала региона.

"В соответствии с подписанным контрактом корпорация "ВСМПО-Ависма" реализует инвестиционный проект по модернизации прокатного комплекса, расположенного в Верхней Салде, стоимостью более 1,2 миллиарда рублей. Предусмотрена модернизация головного оборудования и ввод дополнительного, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, увеличение объемов выпуска продукции из титана, что позволит укрепить позиции компании и Свердловской области на мировом рынке", - отметил министр промышленности и науки Среднего Урала Сергей Пересторонин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, со стороны Свердловской области компании предоставлено право исчислять суммы налога на прибыль по пониженной налоговой ставке в части, зачисляемой в региональный бюджет. Налоговая льгота позволит "ВСМПО-Ависме" нарастить инвестиции в собственное производство и направить дополнительные средства на реализацию социальных программ в Верхней Салде.

Стоит отметить, что первый СПИК был заключен в присутствии губернатора Евгения Куйвашева в июне между Свердловской областью и АО "Интер РАО – Электрогенерация".

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