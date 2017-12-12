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Южный Урал получит многомиллионную дотацию за успехи в развитииСегодня в 11:03

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Социально-экономическом.

20 миллиардов рублей будет распределено между 40 регионами России, достигшими лучших результатов в социально-экономическом развитии. Постановление федерального правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает "Уралинформбюро".

Речь идет о деятельности субъектов в 2016 году. Наибольшую дотацию получит Республика Саха (Якутия) – 2,549 миллиарда рублей. Республике Татарстан выделено 1,67 миллиарда, Московской области – 1,6 миллиарда.

В числе получателей указаны три уральских региона: Югра (416 миллионов рублей), Ямал (245 миллионов) и Челябинская область (233 миллиона).

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