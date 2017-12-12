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Средний Урал вошел в ТОП-3 "молочного" рейтингаСегодня в 11:40

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В регионе произвели свыше 600 тысяч тонн молока.

Свердловская область вошла в тройку регионов-лидеров по приросту объемов молока. Каждый месяц 2017 года он в сельскохозяйственных организациях региона составлял более 5%, что является одним из лучших показателей в России, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

По словам главы областного министерства АПК Дмитрия Дегтярева, с начала года в регионе было произведено 606,6 тысячи тонн молока, что на 6,1% больше показателя 2016 года.

Кроме того, в текущем году среднесуточный надой молока на одну фуражную корову преодолел рубеж в 19 килограммов. По этому показателю Свердловская область занимает 7 место в России.

По итогам 2017-го на Среднем Урале планируется произвести 700 тысяч тонн молока – на 25 тысяч тонн больше, чем годом ранее, подчеркнул министр.

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