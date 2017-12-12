По своему заводу.

Группа СВЭЛ приняла участие в ХХ Международной выставке "Электрические сети России". Она прошла в Москве 5-8 декабря 2017 года при поддержке ФСК ЕЭС и Российского национального комитета СИГРЭ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы СВЭЛ, на экспозиции холдинга были представлены натурные образцы различных видов оборудования. Особым вниманием пользовалась новейшая ячейка со сниженным временем на оперативное обслуживание и повышенной безопасностью для персонала.

Желающие могли отправиться в виртуальный тур по одному из заводов Группы СВЭЛ и "лично" оценить уровень технологических возможностей и культуры производства.

Гости стенда имели возможность пообщаться с руководителями Группы СВЭЛ, а также получить ответы на вопросы любой сложности по всем типам оборудования, обсудить тренды отрасли и новые технические решения.

Стоит отметить, что с момента прошлой выставки Группа СВЭЛ произвела ряд поставок на ответственные объекты ФСК, в частности были отгружены сухие токоограничивающие реакторы, в том числе 330 кВ, отличающиеся сниженными по сравнению с иностранными аналогами габаритами (на 15%) и потерями (на 17%). Поставлялись энергетикам и сухие трансформаторы, в том числе с регулированием под нагрузкой - подобное оборудование в России никто больше не производит.