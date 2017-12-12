На Среднем Урале в асфальт "закатают" два миллиардаСегодня в 14:40
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Ради безопасности дорог.
В 2018 году на ремонт свердловских дорог потратят 1,96 миллиарда рублей. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Среднего Урала Василий Старков на встрече с главой региона Евгением Куйвашевым.
800 миллионов рублей будут выделены в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", 1,26 миллиарда - направят на выполнение программы из консолидированного областного бюджета.
Как рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информполитики области, Евгений Куйвашев поручил главе регионального минтранса обратить внимание не только на автодороги Екатеринбургской агломерации, но и на магистрали "Сосьва – Гари", "Махнево – Болотовское" и другие, имеющие смешанное или грунтовое покрытие.
По словам губернатора, особое значение имеет обратная связь от уральских автомобилистов. Например, в программе ремонтов на следующий год учтены лидеры антирейтинга, составленного Общероссийским народным фронтом (ОНФ) на основе общественного голосования. Также для учета мнения автомобилистов разработано мобильное приложение "Монитор-ЕК", с помощью которого можно оперативно сообщать о недостатках дорожного покрытия.
"Повышение качества дорог и сокращение количества аварийных участков является одним из приоритетных направлений работы правительства Свердловской области. Мы намерены двигаться с опережением в реализации проекта по повышению безопасности дорог в регионе, используя все возможные для этого ресурсы", – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Стоит отметить, что в 2017 году на реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" было направлено 2,73 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда – из федерального бюджета. Большая часть денег ушла на ремонт асфальтового покрытия, устройство дополнительных светофоров, искусственных дорожных неровностей и установку дорожных знаков.
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