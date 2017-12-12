Закрепившись в числе лидеров.

Тюменская область заняла второе место по уровню развития экономики среди субъектов РФ. Рейтинг по итогам 2016 года был составлен Министерством экономического развития России.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте экономики Тюменской области, практически вдвое объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в регионе выше, чем в среднем по стране.

За год оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (включая микро) и индивидуальными предпринимателями, вырос более чем на 16% - до 388 тысяч рублей на человека.

По объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, приходящийся на одного жителя, а также удельному весу введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилфонда Тюменская область уверенно входит в ТОП-10.

Естественно, что население региона весьма высоко оценивает деятельность органов исполнительной власти. По этому показателю Тюменская область находится на третьем месте среди регионов России по итогам 2016 года.

Стоит отметить, что Тюменская область второй год подряд уверенно держится на лидирующих позициях по уровню развития экономики.