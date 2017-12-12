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На шахтах Казахстана началась массовая забастовкаСегодня в 16:13
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Горняки хотят денег за опасную работу.
В Карагандинской области Казахстана второй день бастуют работники восьми шахт угольного департамента компании "АрселорМиттал Темиртау". На сегодня в акции протеста участвуют более 800 человек, передает "Уралинформбюро".
"Основное требование работников - увеличение зарплаты на 100%. Сегодня самая минимальная оплата в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, в шахтах, где добыча идет, - 326 тысяч тенге", - цитирует "Спутник" министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамару Дуйсенову.
Шахтеры также требуют уменьшить пенсионный возраст до 50 лет, вернуть оздоровительный комплекс "Шахтер" и полностью оплачивать больничные листы.
Среди других условий - отмена МРТ при трудоустройстве, ежегодных экзаменов по технике безопасности, а также выплата "тринадцатой" зарплаты в 2017 году.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау", выдвигаемые требования в основном уже предусмотрены в новом едином коллективном договоре. Сейчас работают бригады по жизнеобеспечению шахт, на шести шахтах вышли в смену ремонтные бригады по лавам.
Забастовка началась вечером 11 декабря - горняки отказались покинуть рабочие места после окончания смены. На следующий день группы представителей "АрселорМиттал Темиртау" начала переговоры с шахтерами.
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