×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На шахтах Казахстана началась массовая забастовкаСегодня в 16:13

  • Текст

Горняки хотят денег за опасную работу.

В Карагандинской области Казахстана второй день бастуют работники восьми шахт угольного департамента компании "АрселорМиттал Темиртау". На сегодня в акции протеста участвуют более 800 человек, передает "Уралинформбюро".

"Основное требование работников - увеличение зарплаты на 100%. Сегодня самая минимальная оплата в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, в шахтах, где добыча идет, - 326 тысяч тенге", - цитирует "Спутник" министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамару Дуйсенову.

Шахтеры также требуют уменьшить пенсионный возраст до 50 лет, вернуть оздоровительный комплекс "Шахтер" и полностью оплачивать больничные листы.

Среди других условий - отмена МРТ при трудоустройстве, ежегодных экзаменов по технике безопасности, а также выплата "тринадцатой" зарплаты в 2017 году.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау", выдвигаемые требования в основном уже предусмотрены в новом едином коллективном договоре. Сейчас работают бригады по жизнеобеспечению шахт, на шести шахтах вышли в смену ремонтные бригады по лавам.

Забастовка началась вечером 11 декабря - горняки отказались покинуть рабочие места после окончания смены. На следующий день группы представителей "АрселорМиттал Темиртау" начала переговоры с шахтерами.

Требования Шахтеров. ___________________________________________________ Продолжаем следить за ситуацией ___________________________________________________ ┏━━━━━━━━━━🔞━━━━━━━━━━┓ 📣Не терпи, расскажи @shock_krg👑 ┗━━━━━━━━━━🔞━━━━━━━━━━┛ 📩Если Вы стали участником или очевидцем проишествия, поделитесь информацией, отправляйте в директ. ___________________________________________________ 📷Фото и текст от подписчика. 📃Орфография и пунктуация автора сохранены. ___________________________________________________ #админразберись #karaganda #Kazakhstan #krg #shock_krg #балхаш #жезказган #шахтинск #крг #Казахстан #Караганда #kargu #kgmu #каргу #кгму #вкараганде #этокараганда #vkaragande #Сарань #Пришахтинск #Майкудук #Сортировка #Темиртау #Актас #Абай #Шахан #Агадырь #Сатпаев

Публикация от Караганда (@shock_krg) Дек 11 2017 в 12:00 PST

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Южный Урал научился жить по средствам

Южный Урал научился жить по средствам

Другим в пример.

Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз

Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз

1,2 миллиарда рублей — в челябинские дворы.

Пиррова победа "медного проекта"

Пиррова победа "медного проекта"

Застройки "Екатеринбург-Сити".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×