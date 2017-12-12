Расстроились: города-спутники Екатеринбурга побили свой рекордСегодня в 17:39
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По сдаче жилья.
Города-спутники Екатеринбурга за 11 месяцев 2017 года сдали больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Среди рекордсменов Березовский, Сысертский городской округ, Первоуральск, Среднеуральск, Полевской, передает "Уралинформбюро".
С января по ноябрь, по данным регионального минстроя, в Свердловской области было введено 1,6 миллиона квадратных метров жилья, при этом каждый второй муниципалитет превзошел показатели прошлого года.
По данным Свердловскстата, только в ноябре в области возвели 179,2 тысячи квадратных метров жилья. В Екатеринбурге сдано в эксплуатацию 133 тысячи "квадратов" - это 1 609 квартир.
Кроме того, в ноябре был сдан долгострой – многоэтажный двухсекционный дом по улице Червонная, 19, который был включен в план-график мер по решению проблем дольщиков и пайщиков Свердловской области. Его строительство началось в 2012 году, а от действий недобросовестного застройщика пострадали 132 человека.
Как сообщили агентству в департаменте информполитики Среднего Урала, губернатор Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что строительная отрасль - опора стратегической программы "Пятилетка развития", которая поможет Свердловской области в ближайшие годы войти в тройку лучших регионов России по качеству жизни.
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