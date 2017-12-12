На выставке "ЭКОТЕХ-2017".

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской посетили стенд Челябинской области на II Международной выставке "ЭКОТЕХ-2017". Одной из ключевых тем форума стала ликвидация накопленного в субъектах РФ экологического ущерба.

На экспозиции Южного Урала глава региона Борис Дубровский продемонстрировал С.Иванову и С.Донскому макет ликвидации крупнейшей в Евразии открытой угольной выработки – Коркинского разреза. Она будет проводиться с использованием закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината, который в Челябинской области строит Русская медная компания (РМК).

"Таких проектов пока в России еще не было. Чтобы за счет разработки одного объекта ликвидировать другой. Мы хорошо знаем, что атмосферный воздух, в том числе в Челябинске, загрязняется из-за горения угля в Коркинском разрезе. И сейчас как раз наша задача - сделать так, чтобы этот проект был реализован. Но реализован, конечно, по высшим стандартам. И для этого сейчас нами выставляются основные требования к компании, которая будет этот проект реализовывать", отметил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Использовать закладочный материал Томинского ГОКа для ликвидации отработанного Коркинского угольного разреза в 2016 году рекомендовали ученые Уральского горного университета по итогам независимого экологического аудита проектной документации будущего комбината. Последний был проведен по поручению Б.Дубровского, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

На сегодня экологическую безопасность такой технологии подтвердили исследования ученых Санкт-Петербургского горного университета. Эксперты считают, что это будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров, предотвращению пыления в разрезе и увеличению устойчивости его бортов. Детальной и всесторонней проработкой проекта занимаются несколько рабочих групп, в которые вошли представители федеральных и региональных министерств и ведомств.

В июне 2017 года глава Минприроды РФ Сергей Донскойпоручил Росприроднадзору ускорить реализацию проекта по ликвидации Коркинского угольного разреза, взять продвижение проекта под особый контроль, а также регулярно информировать ведомство о статусе реализации проекта.

Стоит отметить, что Коркинский разрез - одна из главных экологических проблем Южного Урала. Карьер глубиной 500 метров и диаметром порядка 3 000 метров является крупнейшим в Евразии. Эндогенные пожары, которые происходят в разрезе, служат постоянным источником загрязнения воздуха в Челябинской области, а оползневые процессы на бортах разрушают дома и социальные строения в Коркино и близлежащих поселениях.