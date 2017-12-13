Благодаря квотам.

Дмитрий Медведев поручил Министерству сельского хозяйства РФ проработать введение квоты не менее 30% для отечественных вин в магазинах и ресторанах, сообщает РБК.

С соответствующей просьбой ранее к премьер-министру обратилась Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма "Крымское бюро винограда и вина (КБВВ). В письме председатель совета организации Янина Павленко пояснила, что введение квоты "даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия" и усилит позиции отечественных виноделов борьбе с иностранными производителями, в свое время монополизировавшими рынок.

По словам Павленко, зачастую местным виноделам невозможно зайти в российскую розницу без бонусов. Она подчеркнула, что отечественным производителям сложно тягаться с зарубежными конкурентами по себестоимости продукции и что в других странах есть субсидирование и дотации для "своих", передает "Уралинформбюро".

Рассмотрение вопроса о квотировании поручено главе Минсельхоза Александру Ткачеву, следует из резолюции Дмитрия Медведева.