Минприроды России.

ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу "Русская медная компания") получило награду Министерства природных ресурсов и экологии РФ за успешную реализацию мероприятий, предусмотренных подписанным в рамках Года экологии соглашением.

Церемония награждения состоялась 12 декабря в Москве на международном форуме "ЭКОТЕХ’17" в рамках V Всероссийского съезда по охране окружающей среды и заседания Федерального экологического совета. Сертификат за активную экологическую политику в Год экологии вручили вице-президенту РМК по экологической и промышленной безопасности Наталии Гончар. Кроме того, Минприроды РФ отметило Челябинскую область как регион, проводивший наиболее активную экологическую политику в Год экологии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

"Мы благодарны Министерству природных ресурсов и экологии России за положительную оценку проведенной работы. При реализации природоохранных мероприятий на производстве нам важна поддержка и участие профильных ведомств, региональной и муниципальной властей. Именно такую поддержку мы получили в рамках соглашения, которое было подписано накануне старта Года экологии в России. У нас впереди новые проекты по повышению экологической безопасности предприятий РМК. Уверены, они увенчаются успехом благодаря налаженному эффективному сотрудничеству с нашими партнерами", - отметила Наталия Гончар.

Соглашение о реализации в 2017 году природоохранных мероприятий на "Карабашмеди" было подписано в ноябре 2016 года между заводом, Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. Согласно документу, предприятие за 2017-2018 годы реализует ряд проектов общей стоимостью более 2,3 миллиарда рублей по снижению нагрузки производства на окружающую среду. На "Карабашмеди" уже установлена новая механизированная линия розлива черновой меди, начат монтаж трех новых конвертеров с газоплотными напыльниками, идет модернизация системы газоочистки.

Кроме того, РМК взяла на себя обязательства по разработке проекта рекультивации нарушенных земель бесхозного хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного завода. Во время ее работы в советские годы концентрация вредных веществ в почве и водоемах города значительно превысила допустимые нормы, а окрестности превратились в безжизненную техногенную пустошь.

Хранилище промышленных отходов до сих пор остается постоянным источником загрязнения воздуха, почвы и водоемов. По проекту РМК предполагается провести технологическую и биологическую рекультивацию нарушенных земель. В результате на месте хвостохранилища появится уютный сквер.