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Свердловский Минстрой дал добро на новую дорогуСегодня в 10:02

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Рядом с Академическим.

Минстрой Свердловской области утвердил проект строительства автодороги по улице Амундсена на участке между улицей Академика Сахарова и ЕКАД. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

Проект был разработан компанией "ПроектУрал.ру" и в октябре 2017 года вынесен на публичные слушания. Согласно документации, новая дорога достигнет в длину 2 422 метра, а в ширину — 60 метров, включая тротуары и велосипедные дорожки.

Вдоль магистрали зарезервированы участки под строительство паркингов, обустройство автобусных остановок и зон отдыха для горожан. При этом 0,5 гектара будет отведено под строительство очистных сооружений. Их соединит с новой магистралью проезд длиной 742,5 и шириной шесть метров.

Также запланировано строительство моста через реку Патрушиху шириной 15 метров и длиной 40 метров. В ходе работ предполагается реконструкция существующей улично-дорожной сети на пересечении улиц Краснолесья и Амундсена.

Стоит отметить, что в непосредственной близости от дорожной стройки находятся садоводческие товарищества, авторынок "Академический", а также проектируемые кварталы №№ 45, 15 и 20 Академического района. К ней также будут примыкать перспективные улицы Курчатова, Ландау и Тимофеева-Ресовского.

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