На Уктусе.

Микрорайон Уктус Правобережный обзаведется новой автодорогой. Проект планировки и межевания территории, предназначенной для дорожного строительства, опубликован на сайте областного Минстроя, сообщает "Уралинформбюро".

Как следует из проектной документации, двухполосная магистраль протяженностью 318 метров появится в ходе реконструкции улицы Благодатской на участке между переулком Коротким и улицей Походной. Проектированием объекта занимается компания "Мантрак Восток".

Проектом планировки предусмотрено расширение проезжей части улицы Благодатской до восьми метров, а также реконструкция тротуаров и строительство на этом участке велодорожки. Сегодня в зоне запланированных дорожных работ находятся автостоянка Шинного завода, водопроводная насосная станция, здание технического обслуживания автомобилей и центральная городская больница №20. Публичные слушания по проекту состоятся 22 декабря в здании Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.