Екатеринбуржцы обсудят новую автомагистральСегодня в 10:39
- Текст
На Уктусе.
Микрорайон Уктус Правобережный обзаведется новой автодорогой. Проект планировки и межевания территории, предназначенной для дорожного строительства, опубликован на сайте областного Минстроя, сообщает "Уралинформбюро".
Как следует из проектной документации, двухполосная магистраль протяженностью 318 метров появится в ходе реконструкции улицы Благодатской на участке между переулком Коротким и улицей Походной. Проектированием объекта занимается компания "Мантрак Восток".
Проектом планировки предусмотрено расширение проезжей части улицы Благодатской до восьми метров, а также реконструкция тротуаров и строительство на этом участке велодорожки. Сегодня в зоне запланированных дорожных работ находятся автостоянка Шинного завода, водопроводная насосная станция, здание технического обслуживания автомобилей и центральная городская больница №20. Публичные слушания по проекту состоятся 22 декабря в здании Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:41
Екатеринбуржцы смогут выбрать школу для детей-первоклассников
В своем микроучастке.Сегодня в 11:32
Эксперты составили перечень лучших брендов водки (Рейтинг)
Оценивались состав и вкус.Сегодня в 11:32
Трех сестер убило лекарство от давления
А не шашлык.Сегодня в 11:30
В Челябинске маршрутка протаранила трамвай - 8 пострадавших
Обстоятельства выясняются.Сегодня в 11:03
На Среднем Урале начали взыскивать долги с налогоплательщиков
Не укрыться даже в пентхаусе.Сегодня в 10:46
Тюменские школьники оценят красоту главной елки России
В Московском Кремле.Сегодня в 10:39
Екатеринбуржцы обсудят новую автомагистраль
На Уктусе.Сегодня в 10:34
Из Кольцово запускают прямые рейсы на Шри-Ланку
В новом году.Сегодня в 10:27
"Жемчужины ММК" украсили корпоративный календарь
В проекте участвовали 13 девушек.Сегодня в 10:20
Россиян для участия в Олимпиаде-2018 отберет спецкомиссия МОК
Вакантных мест - 208.Сегодня в 10:18
Уральский спасотряд возглавил Игорь Макаров
Его представили коллективу.Сегодня в 10:02
Свердловский Минстрой дал добро на новую дорогу
Рядом с Академическим.Сегодня в 09:58
Молодежь "Газпром добыча Ямбург" провела выборы
Нового состава Совета молодых ученых и специалистов.Сегодня в 09:43
Прокурор просит "условку" для сержанта роты РХБЗ за гибель призывника из Перми
Он признал вину лишь в оскорблении.Сегодня в 09:36
Природоохранные мероприятия РМК отмечены наградой
Минприроды России.
Главные новости
- Сегодня в 11:41Екатеринбуржцы смогут выбрать школу для детей-первоклассников
- Сегодня в 10:20Россиян для участия в Олимпиаде-2018 отберет спецкомиссия МОК
- Сегодня в 08:20Реновация доберется до Екатеринбурга не раньше 2020 года
- 12 декабря в 18:43Мороз и смог: уральские синоптики предупреждают о неблагоприятных условиях
- 12 декабря в 17:15Глава ФСБ признал теракт в Югре
Аналитика
Южный Урал научился жить по средствам
Другим в пример.
Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз
1,2 миллиарда рублей — в челябинские дворы.
Пиррова победа "медного проекта"
Застройки "Екатеринбург-Сити".