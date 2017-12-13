На базе "Яндекс.Маркета".

13 декабря "Яндекс" и Сбербанк подписали соглашение о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета". На момент сделки оно оценивается в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.

По условиям соглашения, "Яндекс" и Сбербанк будут владеть компанией в равных долях. Для этого финорганизация приобретет вновь выпущенные акции "Яндекс.Маркета" на 30 миллиардов рублей.

Основной задачей СП станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей в России, Грузии, странах СНГ и Прибалтике.

В совет директоров новой компании войдут по три представителя "Яндекса" и Сбербанка. Возглавлять его будет теперешний генеральный директор "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков.

От "Яндекса" совместное предприятие получит технологии, бренд и рекламно-информационную поддержку. Также партнеры используют все возможности и накопленный опыт в своих областях, чтобы обеспечить значительный рост "Яндекс.Маркета".

Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2018 года - после получения необходимых регуляторных разрешении и выполнения формальных условий.

"Яндекс.Маркет" - один из крупнейших игроков на онлайн-рынке России. По итогам девяти месяцев 2017 года оборот компании превысил 100 миллиардов рублей. Каждый месяц "Маркет" посещают более 20 миллионов человек.