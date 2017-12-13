Немцы подумывают стать партнером ИННОПРОМ-2019Сегодня в 16:27
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Заявил генконсул Штефан Кайль.
Германия может стать страной партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2019 году. Об этом 13 декабря заявил генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
"В текущем году Германия впервые разместила коллективный стенд на ИННОПРОМе и мы уже рассматриваем возможность стать страной-партнером выставки в 2019 году", - сказал генконсул.
И.о. регионального министра международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев отметил, что заинтересованность имеет обоюдный характер и обусловлена высоким уровнем совместных экономических проектов двух стран, в том числе и на межрегиональном уровне.
"Немецкий бизнес всегда отличался прагматичным и взвешенным характером. С Германией Свердловская область имеет не только высокий товарооборот, но и пилотные для двух стран проекты глубокой промышленной кооперации", - уточнил Соболев.
В то же время на Среднем Урале продолжается подготовка к ИННОПРОМу-2018, который пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Темой выставки станет цифровое производство, а страной-партнером – республика Корея. По словам первого вице-губернатора Алексея Орлова, в следующем году Свердловская область станет крупнейшим регионом-участником ИННОПРОМа: она представит инновационные проекты и актуальные вопросы деловой программы.
Директор деловой программы ИННОПРОМа Антон Атрашкин рассказал, что Свердловская область находится в тесном контакте с крупнейшими корейскими промышленными и торговыми агентствами и ассоциациями. В настоящее время обсуждаются детали организации национальной экспозиции и программы культурных мероприятий с участием страны-партнера.
Он добавил, что в 2018 году ожидается расширение перечня представителей иностранных государств среди участников деловой программы ИННОПРОМа. Выставка вновь выступит эффективной платформой для контактов между международным и российским бизнесом.
ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2017 году выставку посетило свыше 50 тысяч человек, около 60% из них – профессиональная аудитория. Более 600 компаний из 20 стран мира выступили в качестве экспонентов, 95 государств направили на ИННОПРОМ-2017 свои торгово-промышленные делегации.
Напомним также, что страной-партнером ИННОПРОМа в 2017 году была Япония, а годом ранее – Китай.
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