Составленного WWF России.

Магнитогорский металлургический комбинат занял восьмое место в рейтинге экологической ответственности горно-металлургических компаний России за 2017 год. Это лучший показатель среди представителей черной металлургии.

Презентация исследования, проведенного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), прошла 11 декабря в представительстве ООН в России, накануне V Всероссийского съезда по охране окружающей среды.

В экологический рейтинг горно-металлургических компаний РФ вошли 33 крупнейших предприятия. Он позволяет сопоставить информацию об уровне экологической ответственности в отрасли, масштабах воздействия предприятий на окружающую среду, включая биоразнообразие, и динамике изменений. Также рейтинг дает возможность оценить открытость компаний при публикации экологически значимой информации.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", природоохранные инициативы комбината не в первый раз получают высокую оценку экспертов. Ранее ММК вошел в топ-10 рейтинга экологических инициатив российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики по итогам первой половины 2017 года. Его составителями были телеканал "Живая планета" и Институт современных медиа (MOMRI).

Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших из доступных технологий -важнейшие элементы стратегии ММК, обеспечивающие долгосрочное и устойчивое развитие компании. До 2025 года "экологические" траты ММК составят свыше 35 миллиардов рублей.

Ряд крупных экологических проектов претворен в жизнь в текущем году. Завершена реконструкция сероулавливающей установки №2 в аглоцехе, построены системы аспирации литейных дворов доменных печей №9 и №10, началась реконструкция системы оборотного водоснабжения комбината, что позволит снизить сбросы загрязняющих веществ в Магнитогорское водохранилище.