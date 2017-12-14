ММК вышел в ТОП-10 рейтинга экологической ответственностиСегодня в 10:06
- Текст
Составленного WWF России.
Магнитогорский металлургический комбинат занял восьмое место в рейтинге экологической ответственности горно-металлургических компаний России за 2017 год. Это лучший показатель среди представителей черной металлургии.
Презентация исследования, проведенного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), прошла 11 декабря в представительстве ООН в России, накануне V Всероссийского съезда по охране окружающей среды.
В экологический рейтинг горно-металлургических компаний РФ вошли 33 крупнейших предприятия. Он позволяет сопоставить информацию об уровне экологической ответственности в отрасли, масштабах воздействия предприятий на окружающую среду, включая биоразнообразие, и динамике изменений. Также рейтинг дает возможность оценить открытость компаний при публикации экологически значимой информации.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", природоохранные инициативы комбината не в первый раз получают высокую оценку экспертов. Ранее ММК вошел в топ-10 рейтинга экологических инициатив российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики по итогам первой половины 2017 года. Его составителями были телеканал "Живая планета" и Институт современных медиа (MOMRI).
Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших из доступных технологий -важнейшие элементы стратегии ММК, обеспечивающие долгосрочное и устойчивое развитие компании. До 2025 года "экологические" траты ММК составят свыше 35 миллиардов рублей.
Ряд крупных экологических проектов претворен в жизнь в текущем году. Завершена реконструкция сероулавливающей установки №2 в аглоцехе, построены системы аспирации литейных дворов доменных печей №9 и №10, началась реконструкция системы оборотного водоснабжения комбината, что позволит снизить сбросы загрязняющих веществ в Магнитогорское водохранилище.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:56
Путину нельзя спорить с кандидатами в президенты
На дебатах.Сегодня в 10:37
В России вырастет норма алкоголя для водителей
Для анализа теперь будут брать кровь.Сегодня в 10:31
Куйвашев усадил чиновников перед телевизором
Смотреть на Путина.Сегодня в 10:28
По Екатеринбургу курсирует новогодний трамвай газовой безопасности
С детскими рисунками на бортах.Сегодня в 10:26
В лесу под Южноуральском нашли труп младенца
Его мать ищут.Сегодня в 10:15
Южноуральская семья отравилась угарным газом
Один мужчина погиб.Сегодня в 10:09
Челябинский мусор требует революции
В переработке.Сегодня в 10:07
Навальный пообещал поднять зарплату и снизить ипотечные ставки
Если станет президентом РФ.Сегодня в 10:06
ММК вышел в ТОП-10 рейтинга экологической ответственности
Составленного WWF России.Сегодня в 09:26
Отрубивший супруге руки "подмосковный Отелло" арестован
На 2 месяца.Сегодня в 09:20
Экс-мэра Камышлова Михаила Чухарева приговорили к штрафу
За миллионные растраты.Сегодня в 09:17
В Великобритании родилась девочка с сердцем наружу
Врачи спасли ее.Сегодня в 09:00
Екатеринбургской малышне подарят два детсада
На 525 мест.Сегодня в 08:52
Специалисты определили самый опасный автомобиль в истории
Краш-тестов.Сегодня в 08:27
Екатеринбургские сетевики закрывают Армавирскую
На два дня.
Главные новости
- Сегодня в 10:09Челябинский мусор требует революции
- Сегодня в 08:23"Победа" запретила пассажирам брать ручную кладь в салон
- 13 декабря в 19:45Свердловской области дадут новое имя без референдума
- 13 декабря в 18:37Участникам банды Басаева вынесли приговор за Буденновск
- 13 декабря в 17:11Горобраз назвал "объединенные" школы Екатеринбурга
Аналитика
Челябинский мусор требует революции
В переработке.
Тысячу сносим, восемьсот в уме
Челябинские бараки идут под снос.
Зачет по доступности
Сдают власти Южного Урала.