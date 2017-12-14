Екатеринбургские памятники отдадут бойцам ЧОПСегодня в 11:11
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На год.
Распорядительная дирекция МУГИСО решила поставить под усиленную охрану четыре объекта культурного наследия Екатеринбурга. Соответствующий лот размещен на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".
Как следует из аукционной документации, в 2018 году посты охраны появятся на Карла Маркса,8 (дом Л.Ф. Рейнфельд), Сакко и Ванцетти, 23 и 25 (сдвоенный дом купца Лебедева и крестьянина Панова), а также в жилом доме на углу проспекта Орджоникидзе и бульвара Культуры (памятник конструктивизма, известный как "Дом техучебы").
Кроме того, пункты охраны планируется разместить в доме №56 по улице Щорса, в четырех домах по улице Ленина в Сысерти и в Заозерном лесничестве на восточном берегу озера Таватуй. Контракт с победителем будет заключен на весь календарный год.
Согласно условиям конкурса, бойцы охранных предприятий должны быть оснащены средствами радиосвязи, фонариками, бронежилетами, а также спецсредствами — резиновыми палками, газовыми баллончиками и ручными браслетами с фиксатором.
Аукцион назначен на 9 января 2018 года. К участию в нем приглашены предприятия малого бизнеса, специализирующиеся на представлении частных охранных услуг. Стартовая стоимость лота — 5,4 миллиона рублей.
Это уже не первая попытка разместить пункты ЧОП на территории исторических памятников уральской столицы. В ноябре 2017 года государственное казенное учреждение "СИНПО" объявило аналогичный аукцион на охрану руин больницы скорой помощи в Зеленой роще.
Стоит заметить, что "сдвоенный дом" на улице Сакко и Ванцетти является одним из памятников деревянного зодчества Екатеринбурга. Он построен в конце XIX века в так называемом псевдорусском стиле. После революции 1917 года здание использовалось как жилое помещение, затем его передали в аренду организации художников, которая его частично отреставрировала. На протяжении ряда лет в стенах дома размещалась художественная школа. В данный момент дом пустует.
Весной и летом 2017 года распорядительная дирекция МУГИСО дважды пыталась выставить памятник на торги по стартовой цене в 39,4 миллиона рублей. Однако из-за отсутствия заявок оба аукциона признаны несостоявшимися.
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