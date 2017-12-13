Программы экологической ответственности РМК представили ООНСегодня в 12:50
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На "ЭКОТЕХ-2017".
Стенд Русской медной компании на выставке "ЭКОТЕХ-2017" в Москве посетили министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UN Environment) Эрик Солхейм.
Глава Минприроды РФ представил РМК как пример крупного российского горно-металлургического холдинга, уделяющего большое внимание вопросам экологической безопасности производств и охраны окружающей среды.
На форуме "ЭКОТЕХ-2017" компания презентует проекты по ликвидации накопленного в советские годы в Челябинской области экологического ущерба, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
Вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар рассказала почетным гостям о восстановлении нарушенных земель в Карабашском городском округе и планах ликвидации горной выработки крупнейшего в Евразии угольного разреза "Коркинский". Отдельно она осветила проект модернизации мощностей и повышения экологической безопасности производства "Карабашмеди".
"С 2004 года на модернизацию мощностей и повышение экологической безопасности производства предприятия "Карабашмедь" РМК направила более 18 миллиарда рублей. Около 2 миллиардов рублей будет инвестировано в 2018 году. Глобальная задача модернизации завода – не только повышение производительности предприятия, но и улучшение условий труда и минимизация нагрузки на окружающую среду. Благодаря масштабной реконструкции производства нам уже удалось сократить объем выбросов по сравнению с 2000 годом более чем в 20 раз, - подчеркнула Н.Гончар.
Исполнительный директор UN Environment Эрик Солхейм отметил, что когда мы говорим о позитивных изменениях для окружающей среды, мы подразумеваем три основных силы: общественность, власть и бизнес. "Они должны совместными усилиями решать вопросы охраны окружающей среды. Безусловно, мы все заинтересованы в том, чтобы ответственные стейкхолдеры взаимодействовали в этом направлении", - высказался он.
Стоит отметить, что ранее экспозицию РМК посетил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.
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