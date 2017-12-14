Из Польши.

Россельхознадзор намерен запретить поставки яблок из Казахстана. В числе прочего ведомство обнаружило поставки "санкционных" продуктов из этой Республики, передает "Уралинформбюро".

"В частности, продукция поступает в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. Кроме того, имеют место регулярные случаи попыток поставить "санкционную" продукцию", - сообщили агентству в пресс-службе Россельхознадзора .

В ноябре ведомство выявило ряд попыток ввести в Россию через Казахстан яблоки, которые якобы были выращены в Сербии и Молдавии. При этом, сербские и молдавские власти подлинность проверяемых фитосанитарных сертификатов не подтвердили. Зафиксированы случаи контрафакта яблок и груш, собранных якобы в Киргизии и Китае.

Всего в 2017 году таможенным транзитом из Казахстана в Россию пришло 80 тысяч тонн яблок и 10 тысяч тонн груш из третьих стран. И это только официальная статистика.

Теперь Россельхознадзор грозит ввести запрет на поставки овощей и фруктов из ряда третьих стран через Казахстан, как это было ранее сделано с Белоруссией.