Ночёвка в Екатеринбурге может подорожать в 2,5 разаСегодня в 14:45
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В дни мундиаля.
Чемпионат мира по футболу-2018 взвинтит цены за ночевку в гостиницах, апартаментах и хостелах Екатеринбурга в среднем до 6 462 рублей. Такой прогноз сделали аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip.
Согласно проведенному исследованию, это в 2,5 раза выше, чем предполагаемая цена в мае 2018 года, которая рассчитывается исходя из текущего ценника. При этом цены в других городах, принимающих Чемпионат, могут подняться в дни мундиаля еще выше: в Калининграде в 3,5 раза, в Нижнем Новгороде — в 3,2 раза. А вот в Санкт-Петербурге и Сочи цены практически не изменятся: их рост составит от 29 до 40%, считают аналитики.
По мнению директора по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадия Гинеса, рост средней стоимости проживания диктуется несколькими факторами. Среди них повышенный спрос на средства размещения и практика предварительного бронирования наиболее дешевых мест (при которой свободными остаются только номера высокой ценовой категории).
Стоит напомнить, что по данным Уральской палаты недвижимости в преддверии чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге также может подорожать аренда жилья. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", подорожание в этом сегменте может составить 10-20%.
Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
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